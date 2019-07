Die Rekordschützen der europäischen Topligen zum Durchklicken:

Die TSG Hoffenheim hat auf den Verlust von Angreifer Joelinton mit der Verpflichtung des dänischen U21-Nationalspielers Robert Skov reagiert.

Der hat in der vergangenen Saison in seinem Heimatland Geschichte geschrieben und eine über 20 Jahre alte Bestmarke von Ebbe Sand geknackt. Damit begibt er sich in eine äußerst illustre Gesellschaft.

SPORT1 zeigt die Angreifer aus den europäischen Topligen, die in ihrem Land den Saisonrekord an Toren halten.