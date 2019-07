Das Spiel um den deutschen Supercup zwischen Meister und Pokalsieger Bayern München sowie Vize Borussia Dortmund am kommenden Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund ist ausverkauft.

Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit und warnte interessierte Fans davor, sich auf dem "nicht-autorisierten Zweitmarkt" um Tickets zu bemühen, da sie dann Gefahr liegen, am Ende keine Karten zu erhalten oder mit den auf dem nicht-autorisierten Zweitmarkt erworbenen Tickets am Stadioneingang keinen Zutritt zu erhalten.

Durch Münchens Double in der abgelaufenen Spielzeit nimmt Dortmund als Vizemeister am Supercup teil. Im Normalfall ermitteln der Meister und der Pokalsieger den ersten Titelgewinner der neuen Saison.

Der 1987 erstmals ausgetragene Supercup eröffnet traditionell die Pflichtspielsaison. In der darauffolgenden Woche steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Die Bundesliga-Saison startet am 16. August.