Erfolgreiche Geschwister haben in der Bundesliga Tradition. In der Vergangenheit haben bereits viele Brüder den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Nun könnte es auch in Berlin-Köpenick zu einem Treffen unter Brüdern kommen.

Denn Keven Schlotterbeck empfängt mit dem 1. FC Union seinen drei Jahre jüngeren Bruder Nico, der für den SC Freiburg spielt. (Bundesliga: Union Berlin - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

