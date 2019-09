Bei Eintracht Frankfurt herrscht wieder die große Euphorie.

Nach der glanzvollen Saison in der vergangenen Spielzeit haben sich die Hessen auch in diesem Jahr wieder für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Diese Euphorie wollen die Hessen nun in das kommende Bundesliga-Match gegen Fortuna Düsseldorf mitnehmen. (Bundesliga, 3. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nach einem harten Stück Arbeit gegen Racing Straßburg war die Freude erstmal groß bei den Eintracht-Verantwortlichen. Aber auch in dieser Euphorie versuchte man, den Fokus auf das nächste Spiel gegen Düsseldorf zu richten. "Die Stimmung war Wahnsinn, im positiven Sinne verrückt. Das hilft uns auf dem Feld ungemein. Morgen müssen wir regenerieren, dann konzentrieren wir uns auf Düsseldorf", gab Dominik Kohr die Richtung vor.

Anzeige

Düsseldorf als Lieblingsgegner

Allerdings könnte mit den Rheinländern fast kein besserer Gegner auf dem Programm stehen. In der vergangene Saison triumphierte man in Düsseldorf 3:0, um dann im heimischen Stadion eine deftige 7:1-Klatsche zu verteilen. Dazu liegt der bisher einzige Düsseldorf-Sieg in Frankfurt bereits knappe 40 Jahre zurück.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | Anzeige

Dementsprechend zurückhaltend ist man in Düsseldorf auch vor dem Spiel. "Gerade zuhause ist die Eintracht sehr aggressiv, laufstark und offensiv. Sie versuchen, ihre Gegner früh zu pressen und zu Fehlern zu zwingen. Darauf müssen und werden wir uns einstellen", arbeitete F95-Coach Friedhelm Funkel die Stärken der Eintracht heraus. "Nicht zuletzt wegen der Atmosphäre machen wir uns auf einen heißen Tanz gefasst."

Funkel muss umbauen

Dazu muss Funkel auch noch seine Startelf der ersten beiden Spieltage umbauen. Markus Suttner fällt mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Wer ihn ersetzt, wollte er noch nicht verraten. "Bernard Tekpetey ist zuletzt für Markus Suttner eingewechselt worden, auch Thomas Pledl kann für frischen Wind sorgen. Dazu könnten Oliver Fink oder Adam Bodzek in die Mannschaft zurückkehren."

Dazu fallen Raphael Wolf und Michael Rensing sowie die Feldspieler Kevin Stöger, Georgios Siadas, Aymen Barkok und Nana Ampomah verletzungsbedingt aus.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Eintracht-Coach Adi Hütter muss lediglich auf Marco Russ verzichten, Stürmer-Neuzugang Bas Dost steht vor seinem Debüt.

So könnten sie spielen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Dost, Rebic

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Baker, Morales - Thommy, Karaman, Zimmer - Hennings

So können Sie Frankfurt - Düsseldorf LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1.de