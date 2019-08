Nach den ersten beiden Bundesligaspielen präsentieren sich die Stars des FC Bayern München am kommenden Sonntag in Niederbayern ihren Fans:

SPORT1 überträgt das "Traumspiel" in Vilshofen an der Donau am 25. August (Vilshofen - FC Bayern am Sonntag ab 15.55 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream auf SPORT1). Kommentator der Partie ist Oliver Forster.

"Ein Traumspiel für Klaus Augenthaler" – im nach ihm benannten Stadion

Der Fanklub "Vilshofen Rot Weiß" ist bereits der elfte Gewinner des sogenannten Traumspiels mit dem Rekordmeister.

Das Spiel steht dabei unter dem Motto "Ein Traumspiel für Klaus Augenthaler" und findet im neuen Klaus-Augenthaler-Stadion des FC Vilshofen statt, der in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert. Der langjährige Bayern-Kapitän bestritt beim FC Vilshofen seine ersten Schritte auf dem Rasen, gewann später mit dem FCB siebenmal die Meisterschaft und krönte seine Karriere mit dem Weltmeistertitel 1990.

Große Vorfreude in Vilshofen: Fans ganz nah dran an ihren Bayern-Idolen

In Vilshofen an der Donau freuen sich die Gastgeber schon sehr auf den FC Bayern. Das Stadion soll zum großen Tag 6.500 Fans fassen – sogar ein spezielles Trikot wurde angefertigt.

Die Münchner mit ihrem um Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Michaël Cuisance frisch verstärkten Kader haben angekündigt, nach dem Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 am kommenden Samstag möglichst in Bestbesetzung anzutreten.