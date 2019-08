Im Supercup setzte es für den FC Bayern München im ersten Pflichtspiel der Saison 2019/20 die erste Niederlage. Gegen Borussia Dortmund verlor der deutsche Rekordmeister mit 0:2. Im zweiten Pflichtspiel gewannen die Münchner im Pokal in Cottbus mit 3:1.

Jetzt geht es für die Kovac-Truppe auch in der Bundesliga los. In der Allianz Arena empfangen die Münchner die unangenehm zu bespielenden Berliner (Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Hertha gab sich in der ersten Runde des DFB-Pokals keine Blöße. Mit 5:1 gewannen die Hauptstädter gegen den Regionalligisten VFB Eichstätt. Kapitän Vedad Ibisevic war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner.

Schlägt Bayern-Schreck Lukebakio wieder zu?

Rekordneuzugang Dodi Lukebakio war bereits mit im Kader und wurde in der 68. Spielminute eingewechselt. 20 Millionen Euro lassen sich die Berliner die Dienste des 21-Jährigen Belgiers kosten.

Der Stürmer kommt vom FC Watford und war vergangene Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Beim Gastspiel der Fortuna in München in der vergangenen Saison gelang Lukebakio ein Hattrick.

3:3 lautete das völlig überraschende Ergebnis am Ende. Zittern die Bayern etwa schon?

Nach SPORT1-Informationen wird ein prominenter Gast sein Ex-Team heute Abend von der Tribüne aus anfeuern. Sandro Wagner, der die Bayern Anfang des Jahres verließ, um in der Chinese Super League für Tianjin Teda auf Torejagd zu gehen, befindet sich aktuell auf Heimatbesuch.

FC Bayern: Perisic noch nicht dabei

Der Neuzugang Ivan Perisic wird den Bayern jedoch fehlen. Der Kroate ist gelbgesperrt, weil er bei seinem Stammverein Inter Mailand am letzten Serie-A-Spieltag die fünfte Verwarnung gesehen hatte.

Damit kann der Vize-Weltmeister frühestens am zweiten Spieltag auswärts beim FC Schalke 04 sein Debüt für den Rekordmeister geben.

Perisic wird zunächst für eine Gebühr von fünf Millionen Euro ausgeliehen. Nächstes Jahr können die Bayern den 30-Jährigen für etwa 20 Millionen Euro fest verpflichten.

So können Sie FC Bayern - Hertha BSC verfolgen:

TV: ZDF

Stream: DAZN, ZDF

Liveticker: SPORT1.de