No Moukoko, no Party - dies beschreibt die Situation bei der U19 von Borussia Dortmund wohl aktuell am besten.

Das erst 14 Jahre alte Ausnahmetalent traf bei seinem Debüt in der U19 gegen den Wuppertaler SV gleich sechsmal - doch seither klappt nicht mehr viel.

Auf das 0:2 gegen den 1. FC Köln folgte am Mittwoch eine 1:2-Niederlage gegen die A-Jugend von Borussia Mönchengladbach.

Hoffnungsträger Moukoko, vor kurzem vom BVB mit einem Fördervertrag bis 2022 ausgestattet, stand zwar 90 Minuten auf dem Platz, konnte allerdings wie seine Kollegen nicht überzeugen.

In der Tabelle liegt der BVB nun auf Platz sechs, während Gladbachs Nachwuchs ganz oben thront. Die nächste Chance bekommt der BVB-Nachwuchs am kommenden Sonntag, wenn es zum Spiel gegen den Aufsteiger aus Bielefeld.