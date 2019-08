BVB vs. FC Bayern im Head to Head zum Durchklicken:

Am heutigen Abend kommt es im Supercup zum ersten Knallerduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Manuel Neuer und Co. haben den Wettbewerb zuletzt drei Mal in Folgen gewonnen (2016, 2017, 2018) und wollen in Dortmund den Pokal ein viertes Mal in die Höhe stemmen.

BVB-Coach Lucien Favre wird im heimischen Signal-Iduna-Park mit seiner Mannscaft alles tun, um das zu verhindern (ab 20.30 im LIVETICKER). Dass Mats Hummels gegen seine früheren Weggefährten wohl passen muss, macht Dortmunds Aufgabe aber nicht leichter.

SPORT1 zeigt im Head to Head, wer die bessere Siegchance hat.