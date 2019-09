"Alexa, was höre ich gerade?"

Diesen oder ähnliche Sätze hört man immer öfter in deutschen Haushalten. Allerdings liegt das nicht an einem schlechter werdenden Hörvermögen, sondern an dem immer zahlreicher vertretenen Amazon Sprachassistenten Alexa. Mit einfacher Sprachsteuerung kann man sich den Titel des aktuellen Songs ansagen lassen.

Doch Alexa hat nicht nur Ahnung von Musik, man kann sie auch nach dem höchsten Berg Australiens oder dem neuen Hollywood-Blockbuster fragen. Selbst in der Küche wird der kleine Lausprecher zu einem immer wertvollerem Helferlein.

Aber damit nicht genug - bereits seit der Saison 2017/18 ist Alexa auch in der Lage, die Fußball-Bundesliga in die eigenen vier Wände zu transportieren. Per einfachem Sprachbefehl kann man hören, wie sich der Lieblingsverein gerade schlägt und somit das Stadionfeeling LIVE von der Couch aus genießen.

SPORT1 zeigt das volle Fußballangebot von Amazon und Alexa und wie Sie auch in den Genuß der Fußball-Bundesliga kommen.

1. Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal - LIVE mit Amazon

Zum Start der Saison 2017/18 hat sich Amazon für vier Jahre die Audio-Live-Rechte an der 1. und 2. Bundesliga, der Relegation und dem Supercup gesichert. Damit sind alle 617 Pflichtspiele dieser Wettbewerbe LIVE und in voller Länge zu verfolgen. Dazu kommen noch alle 63 Spiele des DFB-Pokals.

Als besonderes Highlight werden auch noch alle Partien der vier deutschen Champions League-Teilnehmer per Audio-Live-Übertragung gestreamt.

Während zu Beginn noch ein Amazon Prime-Konto nötig war, um in den Genuß der Live-Übertragungen zu kommen, stehen diese seit der Saison 2019/20 allen Alexa-Besitzern zur Verfügung. Lediglich ein normales Amazon-Konto muss dafür eingerichtet sein.

Was kosten die LIVE-Übertragungen bei Amazon?

Das Angebot von Amazon ist kostenlos. Außer dem kostenlosen Amazon-Konto ist kein kostenpflichtiges Abonnement von Amazon Music Unlimited oder Amazon Prime nötig.

Kosten können lediglich über den Vertrag ihres Internetanbieters entstehen, wenn Sie keine Flatrate oder Freidatenmenge zur Verfügung haben.

Das ganze Angebot von Amazon am Spieltag

Für das besondere Angebot hat Amazon ein festes Team aus Reportern, Moderatoren und Experten zusammengestellt, die die Fans über die kompletten 90 Minuten versorgen.

Dabei kann der Fans zwischen der Konferenzschaltung und einem Einzelspiel wählen. Bei einer Einzelspielübertragung wird das Spiel durch eine jeweils 15-minütige Vor- und Nachberichterstattung ergänzt. Zusätzlich werden noch zahlreiche Analysen, Einzelkommentare und Interviews geboten. Jedes Spiel wird dabei von einem eigenen Reporterteam begleitet.

Als Moderatoren sind unter anderem Marco Röhling, Oliver Faßnacht und Konni Winkler im Einsatz. Diese werden durch zahlreiche Experten wie Timo Hildebrand, Ulf Kirsten oder Ingo Anderbrügge unterstützt. In Schiedsrichterfragen geben Experten von Collinas Erben ihre Meinung ab, während Tobias Escher von Spielverlagerung seine fachlichen Taktianalysen zum Besten gibt.

Zusätzlich zu diesem Angebot stehen auch noch die Podcasts Boltzplatz (jeden Dienstag LIVE und danach auf Abruf) und Zweierkette (jeden Montagabend LIVE und danach auf Abruf) zur Verfügung. Jeden Sonntagabend um 19.55 Uhr gibt es den Audiobeweis mit Knut Kircher.

Mit diesen Geräten Fußball LIVE bei Amazon verfolgen

Um die Fußballübertragungen verfolgen zu können, müssen Sie ein Amazon-Konto in Deutschland oder Österreich haben.

Mit Alexa oder den Amazon Music-Apps sind die Audio-Fußball-Inhalte auf folgenden Geräten verfügbar:

Amazon Echo-Geräte

Fire Tablets

Fire TV

Android-/iOS-Geräte

PC/Mac-Computer mit dem Amazon Music Web Player

Alexa-fähige Lautsprecher von Drittanbietern

Die Übertragungen werden ausschließlich auf Deutsch gestreamt und können nicht angehalten werden. Der Audio-Live-Stream setzt die Übertragung immer beim aktuellen Zeitpunkt im Spiel fort.

Mit diesen Alexa-Sprachbefehlen holen Sie im Fußball das Beste aus Amazon heraus

Dies ist nur eine Auswahl der wichtigsten Alexa-Sprachbefehle.

So können sie per Amazon Ihren Lieblingsverein verfolgen:

"Alexa, spiel das (Name Ihres Vereins)-Spiel"

"Alexa, spiel Team A gegen Team B"

So können Sie per Amazon die Konferenz verfolgen:

"Alexa, spiel die Amazon-Konferenz"

So können Sie per Amazon die Highlights eines Spiels wiederholen:

"Alexa, spiel die Highlights vom (Name des Vereins)-Spiel"

So können Sie per Amazon eine Zusammenfassung abspielen:

"Alexa, spiel die Bundesliga"

"Alexa, spiel die Champions League"

"Alexa, spiel den DFB-Pokal"

So können Sie die Fußball-Podcasts abspielen:

"Alexa, spiel Boltzplatz"

"Alexa, spiel Zweierkette"

Alexa, spiel Audiobeweis mit Knut Kircher"

So können Sie die wöchentliche Zusammenfassung der Bundesliga "Lage der Liga" abspielen:

"Alexa, spiel die Lage der Liga."

So können Sie das neueste Interview abspielen:

"Alexa, spiel das neueste Bundesliga-Interview."