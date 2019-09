Borussia Mönchengladbach hat für den Auftakt der Europa League drei Punkte eingeplant.

"Wir wollen gewinnen, mit allem, was wir haben", sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen den Wolfsberger AC aus Österreich am Donnerstag (Europa League: Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC, Do., ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Bei den Gladbachern herrsche eine "angenehme, positive Anspannung" vor dem ersten Spieltag in der Gruppe J.

Der ehemalige Erfolgstrainer von RB Salzburg kennt das Team aus Kärnten sehr gut. "Wir haben ein gutes Vorwissen", sagte Rose, "letztes Jahr hat ein junger Trainer versucht, die Spielweise von Salzburg auf Wolfsberg zu übertragen. Das ist ihm verdammt gut gelungen." Coach Christian Ilzer, der den WAC auf Platz drei geführt hatte, wechselte daraufhin zu Austria Wien.

Seinen Spielern gab Rose den Auftrag, an große Ziele zu glauben: "Wir müssen die Phantasie haben, dort auch was zu erreichen."

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Der 43-Jährige, der mit Salzburg unter anderem das Halbfinale erreicht hatte und dabei Borussia Dortmund ausschaltete, wisse aus eigener Erfahrung, "wie tolle Geschichten" man in der Europa League schreiben könne.

Mittelfeldspieler Tobias Strobl wird aufgrund einer Meniskusverletzung, die der 29-Jährige vor wenigen Tagen im Training erlitten hatte, für etwa vier bis fünf Wochen ausfallen. Strobl wurde am Dienstag am Knie operiert.