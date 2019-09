Eintracht Frankfurt zieht es wie schon im Vorjahr in der Winterpause für ein Trainingslager in die USA.

Wie die Hessen am Montag mitteilten, wird das Team von Trainer Adi Hütter zwischen dem 2. und 10. Januar 2020 in der MG Academy in Bradenton/Florida Quartier beziehen. Einen Tag vor der Abreise steht dabei auch ein Testspiel gegen Ligakonkurrent Hertha BSC auf dem Plan.

"Wir haben im vergangenen Jahr sehr gute Bedingungen in Florida vorgefunden und könnten uns dort optimal auf die Rückrunde vorbereiten", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Zugleich zahlt die Tour auf unser internationales Engagement in den USA ein. Wir möchten wieder ein guter Botschafter der Bundesliga sein."