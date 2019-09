Der SC Freiburg möchte im Baden-Derby gegen Hoffenheim den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren.

Nach drei Spielen liegen die Breisgauer mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz. Lediglich gegen Köln setzte es am letzten Spieltag eine Niederlage.

Die Hoffenheimer sind mit vier Punkten aus den ersten drei Begegnungen etwas schwächer aus den Startblöcken gekommen. Gegen Freiburg soll der zweite Sieg und der Anschluss an die Tabellenspitze folgen. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Freiburg ohne Grifo - Hoffenheim ohne Samassékou

Für Vincenzo Grifo kommt es so am vierten Spieltag zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Der Italiener selbst wird aufgrund einer umstrittenen Sperrklausel nicht auflaufen können.

Grifo sei jedoch nicht das größte Problem im Breisgau, sondern der zur große Kader: "Vincenzo Grifo hin, Vincenzo Grifo her - intern habe ich schon vor Wochen gesagt: Die größte Herausforderung für diese Saison wird der Umgang mit jenen Spielern sein, die nicht so oft zu Einsätzen kommen", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach der Badischen Zeitung. "Entscheidend kann sein, wie sich diese Spieler verhalten. Jetzt wird sich zeigen, ob wir ein Team sind."

Hoffenheim muss im Derby auf Diadie Samassékou verzichten. Die Kraichgauer teilten via Twitter mit, dass sich der Nationalspieler Malis im Länderspiel gegen Saudi Arabien einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Die genaue Ausfalldauer ist nicht bekannt. Gegen Leverkusen und Frankfurt wurde Semassékou jeweils eingewechselt.

Hoffenheim zweimal siegreich

In der letzten Saison gab es für Freiburg gegen Hoffenheim nichts zu holen. Mit 1:3 und 2:4 gingen beide Begegnungen in der letzten Saison an die Kraichgauer.

Insgesamt sieht die Bilanz ausgeglichener aus. Von den bisherigen 18 Aufeinandertreffen in der Bundesliga waren die Freiburger viermal siegreich. Fünf Begegnungen gingen an die Hoffenheimer.

