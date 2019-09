Die Diashow Ballermänner im Vergleich zum Durchklicken:

Alter schützt vor Toren nicht! Je älter Robert Lewandowski wird, desto treffsicherer präsentiert sich der polnische Stürmerstar vom FC Bayern. Aktuell steht der 31-Jährige bei unglaublichen neun Toren nach fünf Spielen. Damit stellte er den 52 Jahren alten Rekord von Gladbachs Peter Meyer (1967/68) ein.

Lewandowski hätte sich sogar den alleinigen Rekord schnappen können, wenn der etatmäßige Elfmeterschütze beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln Neuzugang Philippe Coutinho beim Elfmeter zum 3:0 nicht den Vortritt gelassen hätte.

Schafft es Lewandowski in dieser Saison vielleicht sogar, den Torrekord von Gerd Müller zu knacken? Der "Bomber der Nation" erzielte 1971/72 die magische Zahl von 40 Treffern für die Bayern. "Ich freue mich über die Tore, aber das waren nur fünf Spiele in der Liga. Ich versuche so weiterzumachen, dann schauen wir", will sich Lewandowski keinen Druck machen.

Sollte der Pole seinen aktuellen Schnitt halten, käme er am Ende der Saison hochgerechnet auf mehr als 60 Treffer, was natürlich utopisch scheint. Was aber ist realistisch?

SPORT1 blickt auf die erfolgreichsten Torschützenkönige der Bundesliga-Geschichte und ihre Bilanz nach fünf Spieltagen.