Hans-Joachim Watzke hat nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage bei Union Berlin die Spieler von Borussia Dortmund in die Pflicht genommen.

"Nach Niederlagen geht es mir ja immer schlecht. Nach dieser aber besonders", zeigte sich der BVB-Geschäftsführer bei den Ruhr Nachrichten auch zwei Tage nach der Pleite beim Aufsteiger verärgert.

Nach der Länderspielpause erwartet Watzke eine deutliche Steigerung, wenn die Borussia am 4. Spieltag Bayer Leverkusen empfängt.

"Und da erwarte ich eine entsprechende Reaktion. Die Mannschaft weiß, dass sie etwas gutzumachen hat", betonte der 60-Jährige.

Spätestens dann geht es für den BVB so richtig los. Nach der Partie gegen die Werkself gastiert in der Champions League nur wenige Tage später der FC Barcelona in Dortmund.