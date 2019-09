Mats Hummels ist nach drei Jahren zurück bei Borussia Dortmund. Seinen Wechsel von der Isar ins Ruhrgebiet sieht der 30-Jährige allerdings ins keinster Weise als Rückschritt.

"Ich blicke ohne negativen Gedanken auf München zurück", sagte Hummels in der Sportbild.

Mit seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister war er allerdings nicht immer zufrieden. Er würde ihr die Schulnote "Zwei minus" geben. Grund dafür ist vor allem das dreimalige Ausscheiden in der Champions League gegen den späteren Titelträger.

Lob für Jadon Sancho

Zudem habe er persönlich unter Niko Kovac in der Hinrunde eine "schwere Phase" durchlebt, aber der er sich aber wieder "rausgekämpft" habe.

In Dortmund blickt Hummels voller Zuversicht in die Zukunft. Der Verteidiger will er nach eigenem Bekunden nun dazu beitragen, "dass der BVB wieder Titel holt", sagte der Ex-Nationalspieler weiter.

Lobende Worte findet er vor allem für BVB-Youngster Jadon Sancho:"Ihn könnte ich mir in so ziemlich jeder Mannschaft auf der Welt vorstellen. Obwohl er noch nicht ausgereift ist, ist Jadon schon jetzt ein herausragender Fußballer. Sein Eins-gegen-eins, das Tempo. Er liebt es, Tore vorzubereiten. Er ist eine absolute Waffe, die sogar noch Steigerungspotenzial besitzt."

Hummels wäre bereit ins DFB-Team zurückzukehren

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Bundestrainer Joachim Löw Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng mitgeteilt hat, dass sie in den zukünftigen Planungen für das DFB-Team nicht auftauchen.

Trotz der Ausbootung wäre Hummels weiterhin nicht abgeneigt zurückzukehren. Er deutete seine Gesprächsbereitschaft an: "Bisher habe ich in meinem Leben immer abgehoben, wenn Jogi Löw angerufen hat. Vermutlich würde ich das auch nächstes Mal machen."

Allerdings versucht der Weltmeister von 2014 sich nicht allzu viele Gedanke darüber zu machen: "Wenn es so kommt, dann kommt es so. Ich war immer stolz, für Deutschland aufzulaufen. Daran hat sich auch nichts geändert."