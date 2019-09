Für Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind die gestiegenen Sympathien für seinen Klub keine Überraschung.

"Man muss uns einfach mögen wegen der Art und Weise, wie wir spielen", sagte der Österreicher der FAZ: "Was uns zudem sehr beliebt in Deutschland macht, und das gilt für den ganzen Verein: Wir nehmen diese Europa League ohne Wenn und Aber an. Allein diese Haltung wird respektiert und honoriert."

Laut Hütter sind die Europacup-Auftritte der Hessen einmalig. "Europa League in Frankfurt zu spielen, gibt es europaweit in dieser Form, in dieser Art nicht noch einmal", äußerte der 49-Jährige.

Die Eintracht empfängt zum Auftakt der neuen Europa League-Saison den FC Arsenal. (Eintracht Frankfurt - FC Arsenal, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)