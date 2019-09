LIVETICKER hier AKTUALISIEREN

+++ Kovac lobt Stimmung im Team +++

"Die Chemie stimmt. Es sind tolle Neuzugänge dazugekommen. Die Jungs, die schon länger dabei sind, haben sie fantastisch aufgenommen. Man sieht, wenn die Jungs miteinander etwas unternehmen, dass es nicht nur Arbeitskollegen sind, sondern sich auch eine Freundschaft entwickeln kann. Das ist positiv. Wir lachen viel, aber wir arbeiten auch sehr konzentriert. Die Mannschaft mach bislang einen sehr guten Eindruck, auf und neben dem Platz."

"Das wichtigste sind Ergebnisse, dann ist die Stimmung von Haus aus gut. Es ist eine gute Mischung. Es braucht ein wenig Zeit, aber wir wollen das nicht wiederholen, was letztes Jahr passiert ist. Wir wollen erst Paderborn besiegen und dann geht es nach London. (Anm. d. Redaktion: Zum Spiel bei Tottenham Hotspur)

+++ Frage der Mentalität? +++

"Man kann nicht alles auf dieses eine Wort schieben. Da steht auch noch eine Mannschaft auf der anderen Seite. An der Diskussion, die momentan geführt wird, will ich mich nicht beteiligen. Wir wissen, dass wir am Samstag gegen den Tabellenletzten spielen, aber das heißt nichts. Wir nehmen jeden Gegner ernst. Wir sind Sportsmänner und fahren mit Respekt dorthin, aber wollen das Spiel auch gewinnen."

+++ Kovac klärt auf, wie es um die Verletzten steht +++

"David hat gestern mittrainiert. Es sieht gut aus. Leon wurden gestern die Fäden gezogen, er braucht noch. Jan-Fiete Arp hat sich das Kahnbein gebrochen. Das war ein Trainingsunfall und das wird operiert."

+++ Bayern im ungleichen Duell mit Paderborn +++

Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln steht für den FC Bayern München das nächste Spiel gegen einen Aufsteiger an.

Beim SC Paderborn zählt für den deutschen Rekordmeister am Samstag nur ein Sieg. (Das Spiel ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Trainer Niko Kovac stellt sich anlässlich der Bundesligapartie den Fragen der Journalisten.

+++ Brisante Aussagen von Hoeneß +++

Ein Boykott der Nationalmannschaft, falls Manuel Neuer seinen Nummer-1-Status im DFB-Team verlieren sollte - mit dieser Drohung hat Uli Hoeneß am Mittwoch für mächtig Wirbel gesorgt.

"Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen", wurde Hoeneß von der Sport Bild zitiert. Dem Spiegel bestätigte er die Aussagen, relativierte aber seine Drohung.

Das Büro des Bayern-Präsidenten teilte dem Nachrichtenmagazin mit: "Unmittelbar nach unserem CL-Spiel gegen Belgrad hat Herr Hoeneß zu den Diskussionen um die Nummer 1 bei der Nationalmannschaft Aussagen gemacht, die er mit etwas Abstand heute nicht mehr so machen würde. Das Thema ist für ihn längst erledigt, und es gibt dazu auch keine weiteren Aussagen von ihm."

Mit einem Boykott würde der deutsche Rekordmeister eine Strafe vom Weltverband FIFA riskieren.

