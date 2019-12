Der FC Bayern serviert seinen Fans ein ganz besonderes Schmankerl. Der deutsche Rekordmeister veröffentlicht "FC Bayern VR Experience".

Damit können Anhänger in die virtuelle Welt des Münchner Klubs eintauchen und Atmosphäre, Geschichte und Lokalitäten hautnah miterleben.

SPORT1 hatte vorab die Möglichkeit, die Innovation zu testen und stellt sie vor.

Anzeige

Bildergalerie Die Karriere von Thomas Müller vom FC Bayern in Bildern 35 Bilder

Um die VR Experience des FC Bayern erleben zu können, benötigt man einen Gaming Rechner und ein VR Headset Oculus Rift. In der virtuellen Welt gibt es verschiedene Features, die den User verschiedene Bereiche des Vereins erleben lassen.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Kopfball-Training mit Manuel Neuer

So kann man beispielsweise eine Kopfball-Trainingseinheit mit Manuel Neuer auf dem Rasen der Allianz Arena, die detailgetreu nachgestellt wurde, absolvieren. Zu Beginn des Trainings begrüßt einen der Torhüter mit der Faust.

Zudem kann man in der sogenannten Mixed Zone, die in der virtuellen Welt als Menü dient, an der Seite von Thomas Müller die Mannschaftskabine betreten oder die Erlebniswelt des FCB virtuell besuchen. Dort wird man von Maskottchen Berni willkommen geheißen. Wichtige Meilensteine in der Geschichte des Vereins können dort nachvollzogen werden, als wäre man dabei gewesen.

Auch eine Möglichkeit: der Gründung der Bayern im Jahr 1900 im "Café Gisela" beizuwohnen und die Gespräche von damals mit zu verfolgen.

Der Rekordmeister kündigte an, VR Experience kontinuierlich weiterzuentwickeln und nach und nach neue Funktionen hinzuzufügen.

Erlebniswelt spricht junge Fans an

SPORT1-Reporterin Jana Wosnitza hat VR Experience vorab getestet und ein positives Fazit gezogen.

"Es ist eine tolle Möglichkeit, den Fans ihren Verein näher zu bringen. Insbesondere für Bayern-Fans im Ausland, die noch nie in der Allianz Arena waren, ist es eine hervorragende Sache. Man setzt sich eine Brille auf und taucht ab in eine andere, neue Welt", bilanziert Wosnitza.

Insbesondere junge Fans würden sich von der Erlebniswelt angesprochen fühlen, um die Vergangenheit besser kennenzulernen.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bayern-Anhänger können VR testen

Konzipiert wurde VR Experience vom Rekordmeister gemeinsam mit der Entwicklerfirma "VRIDAY".

Die Entwicklung nahm insgesamt etwa eineinhalb Jahre in Anspruch, allein die Gestaltung der Haare von Manuel Neuer hat mehrere Wochen gedauert.