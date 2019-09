In der Länderspielpause standen für einige Bundesliga-Stars wichtige Spiele in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 oder Testspiele mit ihrem Heimatland an. Über 100 Bundesliga-Spieler wurden zu ihren Nationalmannschaften berufen. SPORT1 zeigt ihre Bilanz

© SPORT1-Montage/Getty Images