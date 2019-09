vergrößernverkleinern Marko Marin spielt in der kommenden Saison mit Roter Stern Belgrad in der Champions League © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Marko Marin hat schon viele Vereine in Europa gesehen. In Belgrad begeistert er die Fans. Nur für einen Verein würde Marin in die Bundesliga zurückkehren.