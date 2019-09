Die Schlüsselduelle bei RB Leipzig - FC Bayern zum Durchklicken:

Das erste absolute Topspiel der Saison steht an. (Service: Bundesliga-Tabelle)

Tabellenführer RB Leipzig empfängt am Samstag Meister FC Bayern (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die "Roten Bullen" sind perfekt in die Saison gestartet, auch der FCB hat schnell zu seiner Topform gefunden. Auf dem Papier kündigt sich ein enges Spiel an, in dem die Stars der beiden Teams den Unterschied ausmachen können.

SPORT1 vergleicht die wichtigsten Duelle auf dem Platz und gibt eine Bewertung ab.