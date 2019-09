Leichte personelle Entspannung an der Weser: Vor dem Gastspiel von Werder Bremen am Samstag (ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) bei Borussia Dortmund hat sich das Lazarett der Hanseaten ein wenig geleert.

Gegen den deutschen Vize-Meister muss Trainer Florian Kohfeldt "nur" noch auf sieben Leistungsträger verzichten.

"Wir werden uns in Dortmund mit allen Mitteln dagegen wehren, dass unsere Saison in eine falsche Richtung läuft. Und unsere Mittel werden mehr", sagte der Coach der Norddeutschen, der beim BVB ungeachtet der schwierigen Ausgangslage eine positive Herangehensweise seiner Mannschaft erwartet. "Ich sehe uns in Dortmund auf keinen Fall chancenlos."

Als Kandidat für die Startelf gilt bei den Grün-Weißen Stürmer Milot Rashica. Die beiden Innenverteidiger Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp könnten als Einwechselspieler zum Einsatz kommen.

