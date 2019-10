Beierlorzer will "Reset-Knopf" drücken

vergrößernverkleinern Achim Beierlorzer übernahm Köln im Sommer © Getty Images

Köln-Trainer Achim Beierlorzer will beim 1. FC Köln den "Reset-Knopf drücken". Die Rheinländer treten am Samstag beim FC Schalke 04 an.