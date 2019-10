Nach der Länderspielpause wartet auf Eintracht Frankfurt bereits am Freitag der nächste Gegner in der Bundesliga. Am 8. Spieltag ist Bayer Leverkusen zu Gast in der Commerzbank-Arena. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Erinnerung an die letzte Partie in Leverkusen sollte noch frisch sein. Anfang Mai setzte es nämlich eine spektakuläre 1:6-Klatsche. Hätte Bayer 04 nicht auf die Bremse getreten, hätte die Eintracht in diesem Spiel auch zweistellig unter die Räder kommen können.

Die Elf von Adi Hütter fordert nun eine Revanche.

Die Frankfurter belegen derzeit mit elf Punkten den neunten Tabellenplatz, während die Werkself mit 14 Punkten Platz sieben inne hat. Mit einem Sieg über Leverkusen könnte die Eintracht wieder mit den Leverkusenern gleich ziehen und so den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Leverkusen beeindruckt durch Offensive

Bayer 04 Leverkusen beeindruckt in dieser Saison vor allem durch seine starke Offensive. Kai Havertz, Kevin Volland, Leon Bailey, Nadiem Amiri, Kerem Demirbay, Lucas Alario und Karim Bellarabi stehen allesamt für Angriffs-Power.

Trainer Peter Bosz ist überzeugt, dass seine offensive Spielidee zum Erfolg führen kann. "Niemand kann einen Titel garantieren. Und deswegen spiele ich so. Weil ich sicher bin, dass man auch so Titel holen kann, wie wir spielen", sagte er in einem Interview mit dem kicker.

Jedoch muss sich auch die SGE keineswegs verstecken und kann beinahe aus dem Vollen schöpfen.

Frankfurts Dost vor Comeback

Ausfälle gibt es mit Ausnahme der Langzeitverletzten Kevin Trapp und Marco Russ keine. Die Hessen können wieder auf Torjäger Bas Dost zurückgreifen, der zuletzt gegen Werder Bremen aufgrund muskulärer Probleme fehlte.

Adi Hütter befürwortet ein Gedränge um die Stamm- und Kaderplätze: "Interner Druck tut immer gut."

Ein Wiedersehen mit den alten Kollegen gibt es für Dominik Kohr, der in der Sommerpause von Leverkusen zur Eintracht wechselte. Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber kam er nicht an Charles Aranguiz vorbei und suchte deshalb eine neue Herausforderung in Hessen.

Kohr traut SGE Sieg zu

Besonders freut sich Kohr auf Kumpel Lukas Hradecky. "Mein Verhältnis zu Lukas ist sehr gut. Wir sind schon seit meiner Zeit in Leverkusen befreundet. Ich denke, dass wir nach dem Spiel am Freitag auf jeden Fall sprechen werden", erklärte Kohr.

Der 25-Jährige glaubt an einen Sieg: "Ich traue uns ein 2:0 zu." Allerdings sei dieses Ergebnis mit harter Arbeit verbunden, denn mit den Rheinländern wartet eine spielstarke Mannschaft auf Frankfurt.

