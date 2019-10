Verlieren verboten in Mainz!

Zum Auftakt in den 9. Spieltag der Bundesliga muss der 1. FC Köln zum FSV Mainz 05. Von ausgelassener Stimmung kann bei den beiden Karnevalsvereinen aber keine Rede sein. Eher geht schon früh in der Saison das Abstiegsgespenst um. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Gerade einmal sieben Punkte sammelten die Geißböcke in den bisherigen acht Spielen, die Mainzer sogar noch einen weniger. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten wäre da ein kleiner Befreiungsschlag, mit einer Niederlage würde man allerdings noch tiefer hinten rein rutschen.

Eine Tatsache, der sich FSV-Coach Sandro Schwarz bewusst ist. Die 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag in Düsseldorf macht es zudem nicht einfacher, optimistisch zu sein. Vor allem, da die Leistung noch ernüchternder war, als das Ergebnis.

Mainzer Ernüchterung nach der Düsseldorf-Pleite

"Dass wir nach so einem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen, ist doch klar. Da muss sich draußen keiner Gedanken machen, dass wir einfach sagen, im nächsten Heimspiel wird es schon wieder", fand Schwarz auf der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel deutliche Worte.

Dabei war die Leistung nach den Trainingseindrücken so nicht zu erklären. "Unser Problem ist, dass wir das, was wir trainieren, derzeit nicht verlässlich Woche für Woche im Wettkampf auf den Platz bringen. Wenn du so spielst wie in Düsseldorf, sieht es beschissen aus, aber das ist rein inhaltlich begründet und hat nichts mit mangelnder Einstellung zu tun"

Sportvorstand Rouven Schröder hatte daher auch schon den passenden Vorschlag für das kommenden Match: "Die Birne hoch nehmen, auf das Spiel freuen und eine gute Leistung zeigen!"

Köln startet Auswärtsserie

Diese Motto könnte sich aber auch der Gegner aus Köln zu Herzen nehmen. Zumal die Geißböcke mit dem klaren 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht Paderborn ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Dieses Selbstvertrauen braucht die Mannschaft von Achim Beierlorzer aber auch - immerhin stehen mit Mainz und Düsseldorf in der bundesliga sowie Saarbrücken im DFB-Pokal drei Auswärtsreisen an.

"Es ist eine wichtige Woche für uns. Drei Auswärtsspiele sind nicht ganz einfach, denn wir müssen gut planen, um die Frische zu behalten", so Beierlorzer zu den Resieplänen in den nächsten Wochen. Trotzdem ist er zuversichtlich, was das Duell mit Mainz angeht. "Wir müssen unser Spiel durchbringen. Das hat jetzt zwei Spiele gut funktioniert. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren."

Ein kleines Fragezeichen steht dabei noch hinter dem Einsatz von Florian Kainz. Der Österreicher plagt sich mit einer schmerzhaften Knochenhautreizung an der Ferse. "Es wird von Tag zu Tag besser. Er wird, wenn nichts Neues dazukommt, voraussichtlich am Freitag spielen", verbreitete Beierlorzer Zuversicht.

Voraussichtliche Aufstellungen

FSV Mainz 05: Zenter – Brosinski, St. Juste, Niakhaté, Martin – Öztunali, Latza, Malong – Boetius – Szalai, Quaison

1. FC Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach – Skhiri, Hector – Schindler, Schaub, Kainz – Terodde

So können Sie Mainz - Köln LIVE verfolgen

TV: DAZN

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App