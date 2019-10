vergrößernverkleinern Zum 177. Mal kommt es zum ewig jungen Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 3 Minuten teilenE-MailKommentare

Am 9. Spieltag steht in der Bundesliga das 177. Revierderby an. Mit einem Sieg würde Schalke an Dortmund vorbeiziehen, Lucien Favre steht unter Druck.