FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus kehrt nach ihrer verletzungsbedingten Zwangspause zurück in die Bundesliga.

Die 40-Jährige absolvierte erfolgreich die Leistungsüberprüfung für FIFA- und Bundesliga-Referees. Die Unparteiische kann somit wieder in der höchsten deutschen Spielklasse angesetzt werden. Steinhaus hatte den Lauftest vor Saisonbeginn wegen muskulärerer Probleme verpasst.

Nach Vorgaben des Weltverbandes FIFA muss die Leistungsüberprüfung mindestens einmal im Jahr erfolgen.

Steinhaus zur U17-WM nach Brasilien

Vor ihrem Comeback in der Bundesliga wird Steinhaus bei der am 26. Oktober startenden FIFA U17-Weltmeisterschaft in Brasilien als Video-Assistentin (VAR) im Einsatz sein. Sie wurde bereits im August vom Weltverband FIFA als eine von insgesamt 17 Video-Assistenten nominiert.

Die WM der U17-Junioren findet vom 26. Oktober bis 17. November 2019 ist Brasilia, Goiania und Vitoria statt. Das Endspiel wird am 17. November im Estadio Bezerrao in Brasilia ausgetragen.