Sie wollten Meister werden - und nun dieser Schlamassel: Borussia Dortmund lässt nach starkem Start neun Punkte in fünf Bundesliga-Spielen liegen und ist auf einmal nur noch Tabellen-Siebter.

Das 2:2 beim SC Freiburg war in der Liga das dritte Remis in Folge (jeweils mit demselben Ergebnis) - und vergrößert das Hadern von Marco Reus, Mats Hummels, Mario Götze und Co.

Ist es die Mentalität? Oder schlichtes Pech? Immer wieder jedenfalls versäumte es die Mannschaft von Trainer Lucien Favre, scheinbar sichere Siege nach Hause zu bringen. SPORT1 zeigt die Chronologie der verpassten Gelegenheiten seit der überraschenden Pleite bei Union Berlin.

