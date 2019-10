FC-Bayern-Legenden ab 30 und ihr Karriereende zum Durchklicken:

Thomas Müller ist nach der "Notnagel"-Aussage seines Trainers Niko Kovac ins Grübeln gekommen. Der "Raumdeuter" ist gerade erst 30 Jahre alt geworden. Zu jung, um sich mit einem Dasein als Bankdrücker abzufinden.

"Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig", erklärte er im "kicker". Ein Abschied vom FC Bayern ist für Müller also vorstellbar.

Publikumsliebling und Identifikationsfigur Müller ist schon jetzt eine Legenden des FC Bayern - aber gehört man ab 30 beim Rekordmeister wirklich schon zum alten Eisen?

SPORT1 blickt in Vergangenheit und zeigt, wie die Karrieren anderer verdienter Spieler der Münchner verliefen, als sie älter als 30 Jahre alt waren.