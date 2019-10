Vor dem Spiel gegen Hoffenheim sorgte Niko Kovac mit einer Aussage zu Thomas Müller für Wirbel.

Angesprochen auf einen möglichen Einsatz des 30-Jährigen sagte der Bayern-Trainer im Sky-Interview: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."

Auch wenn Kovac seine Aussage auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu relativieren versuchte, bei Ex-Werder-Kapitän Torsten Frings kamen die Äußerungen von Kovac dennoch nicht gut an.

"Ich würde sagen, es ist unglücklich gewesen, was Kovac gesagt hat", so der Vize-Weltmeister von 2002 im CHECK24 Doppelpass. "Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Für so einen Spieler ist es aber schon ganz schön bitter", zeigte Frings Mitgefühl für Thomas Müller.

Bei einem hochkarätig besetzten Kader wie dem des FC Bayern sei es daher besonders wichtig, "alle Spieler zufrieden zu stellen", so der 42-Jährige.

"Das funktioniert zum Beispiel in Liverpool auch. Klopp macht den ganzen Kader heißt und gibt jedem das Gefühlt wichtig zu sein."