Nach dem enttäuschenden 2:1 des FC Bayern im DFB-Pokal beim VfL Bochum sorgte Niko Kovac mit einer Aussage für Irritationen.

"Frankfurt hat die besten Fans der Liga", sagte der Trainer der Münchner und erntete dafür Gegenwind zahlreicher Bayern-Fans.

Vor dem Bundesliga-Duell des deutschen Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) erneuerte Kovac sein Statement.

"Ich habe nicht gesagt, dass wir schlechte Fans haben. Sie sind auch klasse. Im Gesamtbild ist es aber so, dass Frankfurt eine tolle Atmosphäre gezeigt hat. Ich glaube, dass es in der Bundesliga so etwas sonst nirgends gibt", sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie am 10. Spieltag. (Service: Bundesliga-Spielplan)

SPORT1 hat die User nach ihrer Meinung gefragt: "Welcher Klub hat die besten Fans der Liga?"

Rund 35.000 Nutzer haben abgestimmt - ein Verein liegt dabei klar an der Spitze.

SGE-Fans vorne - Bayern nur auf Rang drei

Die Mehrheit der SPORT1-User stimmte der Aussage Kovacs zu: 29 Prozent sehen die SGE-Fans auf Rang eins, also als die besten der Liga an.

Mit 21 Prozent wählten die Nutzer die Fans von Borussia Dortmund auf Rang zwei. Für die Bayern-Fans konnten sich nur 17 Prozent der User erwärmen, sie landen auf Rang drei.

Rang vier wird von den Schalke-Fans belegt, allerdings mit nur 7 Prozent der Stimmen.

Etliche Fangemeinden, wie die von Hertha BSC oder dem FC Augsburg bekamen überhaupt keine Stimme.

Die komplette Abstimmung:

Eintracht Frankfurt: 29%

Borussia Dortmund: 21%

FC Bayern: 17%

FC Schalke 04: 7%

1. FC Union Berlin: 6%

Borussia Mönchengladbach: 5%

Werder Bremen: 4%

1. FC Köln: 4%

SC Freiburg: 4%

Fortuna Düsseldorf: 2%

RB Leipzig: 1%

FC Augsburg: 0%

Hertha BSC: 0%

TSG 1899 Hoffenheim: 0%

Bayer 04 Leverkusen: 0%

1. FSV Mainz 05: 0%

SC Paderborn: 0%

VfL Wolfsburg: 0%