Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft ...

Der Torjäger des FC Bayern hat am 8. Spieltag mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 beim FC Augsburg (im SPORT1-Liveticker) eine Bundesliga-Bestmarke egalisiert.

Der Pole traf an jedem der ersten acht Spieltage mindestens einmal ins Tor. Dies gelang zuvor Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2015/16, damals in Diensten von Borussia Dortmund.

Zudem stellte Lewandowski auch einen Bayern-Rekord von Carsten Jancker ein. Genauso wie der frühere Nationalspieler im Jahr 2000 erzielte Lewandowski in elf Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer.

In acht Bundesliga-Partien in Serie traf für den deutschen Rekordmeister letztmals Roy Makaay im Jahr 2005.