Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge sprach auf einer Veranstaltung über den Wechsel von Franck Ribéry nach Italien.

Der Wechsel des Franzosen zum AC Florenz kam für den Vorstandsboss unerwartet. "Fiorentina? Wir waren ein wenig überrascht, dass er nach Italien und nach Fiorentina ging, jeder dachte, er würde nach China oder Saudi-Arabien gehen", erklärte Rummenigge.

Er beglückwünschte den Franzosen zu seiner Wahl. "Er hat eine Wahl für den Fußball getroffen, ich bin froh, dass er es bei Fiorentina gut macht."

Bleibt Perisic länger in München?

Außerdem hat Rummenigge Ivan Perisic Hoffnung auf einen Verbleib beim FC Bayern München gemacht.

"Ich schließe die Verpflichtung von Perisic nicht aus. Sein Saisonstart war gut", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters bei einer Veranstaltung der Gazzetta dello Sport.

Rummenigge erklärte weiter, auch den Spieler in die Entscheidung miteinbeziehen zu wollen. Der 30-Jährige spielt auf Leihbasis für die Münchner, der Rekordmeister besitzt eine Kaufoption, die bei 20 Millionen Euro liegen soll.

Perisic selbst hatte vor einigen Tagen erklärt, gerne über das Saisonende hinaus in München bleiben zu wollen. "Ich glaube an mich. Ich kann den Klub davon überzeugen, mich zu halten. Das ist mein Wunsch. Dafür werde ich alles tun, was in meiner Macht steht", sagte der Kroate dem Online-Portal The Athletic.

In vier Bundesliga-Spielen sammelte der Offensivspieler bislang zwei Tore und einen Assist. Eine Weiterbeschäftigung des Kroaten dürfte auch davon abhängen, ob Leroy Sané in naher Zukunft an die Säbener Straße wechselt.