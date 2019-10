Die größten Social-Media-Fails zum Durchklicken:

Sie sind schillernde Persönlichkeiten in ihren Berufen. Doch immer wieder schießen Sportstars bei ihrer Nutzung von Social Media über das Ziel hinaus.

Am Sonntag riefen die DFB-Stars Ilkay Gündogan und Emre Can mit einem Like für ein Foto der türkischen Nationalmannschaft heftigen Wirbel hervor.

Es war aber bei weitem nicht das erste Mal, dass Fußballer mit ihren Internet-Aktivitäten für Aufsehen sorgten.

SPORT1 zeigt die größten Fehltritte der kickenden Stars in den sozialen Netzwerken.