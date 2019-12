Mit dem 1:0 Sieg beim Wolfsberger AC und der damit verbundenen guten Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League hat Borussia Mönchengladbach bewiesen, dass sie auch eine bittere Niederlage wie bei Aufsteiger Union Berlin (0:2) wegstecken können und gefestigt sind.

Am 13. Spieltag erwartet die Borussia nun den ebenfalls gut gestarteten SC Freiburg zum Duell der Überraschungsmannschaften der Saison (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Das Spiel gegen Wolfsberg lief bis zur 60. Minute nicht sonderlich gut für Gladbach – bis Kapitän Lars Stindl den ersten guten Angriff in der 2. Halbzeit trocken abschloss. Der 31-Jährige ist nach seinem Schienbeinbruch wieder fit und auf dem Weg zu alter Form.

"Ich habe das Gefühl, er ist wieder richtig gut drauf und steht voll im Saft. Er hat in Graz ein gutes Spiel gemacht", attestierte Coach Marco Rose seinem Kapitän eine ordentliche Leistung. Und Manager Max Eberl fügte hinzu: "Er ist ballsicher wie in seinen besten Zeiten."

Ziel: Mit Stindl die Tabellenführung verteidigen

An die Torquote in der Europa League (mit 9 Treffern bester deutscher Torschütze in der EL-Historie) will Stindl nun auch wieder in der Bundesliga anknüpfen. Seinen bislang letzten Treffer erzielte er am 2. März im Borussia-Park gegen den FC Bayern München.

Seine Borussen stellen mit 13 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga – zusammen mit Freiburg und RB Leipzig. Es bleibt also abzuwarten, ob man Stindl gegen die gut organisierte SC-Abwehr in aussichtsreiche Abschlusssituationen bringen kann.

Gladbach Spitzenreiter nach 12 Spieltagen und Freiburg mit drei Punkten Rückstand auf Platz vier – vor der Saison hatte sicherlich kaum jemand diese beiden Mannschaften auf der Rechnung gehabt, auch Freiburgs Trainer Christian Streich nicht.

Streich komplett überrascht

"Tabellarisch gesehen war nicht zu erwarten, dass Gladbach Erster ist, und dass wir da stehen, wo wir stehen, war noch weniger zu erwarten", sagte Streich, der großen Respekt vor der Borussia hat. "Sie sind extrem torgefährlich, sind stark im Umschaltspiel und verteidigen konsequent. Man kann nicht so wirklich Schwächen ausmachen."

So, wie Freiburg in dieser Saison auftritt, ist den Breisgauern durchaus zuzutrauen, erstmals in ihrer Bundesliga-Historie bei einem Bundesliga-Tabellenführer zu triumphieren: "Hoffen wir, dass wir das ändern können. Aber dazu bedarf es einer außergewöhnlich guten Leistung", erklärte Streich, der in der derzeitigen Konstellation der Bundesliga einen besonderen Reiz sieht: "Es gibt bisher keinen totalen Überflieger, bei dem man kaum eine Chance hat."

