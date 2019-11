Auf dieses Spiel hat Deutschland einmal mehr gewartet!

Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum Topspiel des 11. Spieltages der Bundesliga Saison 2019/20. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Nachdem der BVB vor der Spielzeit im Supercup mit 2:0 die Oberhand behielt, geht es für die Münchner nun um weitaus mehr als drei Punkte und Prestige.

Der Rekordmeister will nach dem Aus von Niko Kovac mit Interimstrainer Hansi Flick zurück in die Erfolgsspur - mit Siegen, aber auch mit spielerischer Überzeugung.

Wie performt der deutsche Rekordmeister im ersten Bundesliga-Spiel ohne Niko Kovac?

Nur sechs Tore erzielte der FC Bayern in den letzten vier Bundesliga-Spielen. In der Defensive zeigt der Rekordmeister außerdem ungeahnte Schwächen.

Tut sich Bayern ähnlich schwer wie in den letzten Wochen, könnten nur wenige Tore im Spiel gegen den BVB fallen. Fallen in der regulären Spielzeit hingegen mehr als 4,5 Tore, bietet Tipico Sportwetten eine Quote von 3,2.

In der Vorsaison demontierte der deutsche Rekordmeister im Heimspiel die Schwarz-Gelben mit 5:0. Sollten die Münchner auch dieses Mal zu Hause wieder ein Feuerwerk abfeuern, könnte sich dies für Sie lohnen.

