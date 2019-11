David Abraham wurde nach seiner Attacke auf Christian Streich vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für sechs Bundesliga-Partien gesperrt.

Zudem muss der Kapitän von Eintracht Frankfurt eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro zahlen. Felix Magath äußert im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 Kritik bezüglich des Strafmaßes. "Die Strafe ist viel zu hoch. Christian Streich hat gesehen, dass Abraham auf ihn zu gerannt kommt. Er kommt ja nicht heimlich von hinten", sagte der zweimalige Double-Trainer des FC Bayern München.

Abraham habe nicht die Absicht gehabt, Streich umzurennen, ist sich der 66-Jährige sicher. "Er wollte ihn an der Schulter berühren, aber das ist für einen Fußballspieler normal." Und weiter: "Ich halte nichts von Spielstrafen, das ist nur Berufsverbot. Für so eine Aktion kann man ihm eine Geldstrafe von 100.000 Euro geben, dann ist der Käse gegessen. Das kann man zum Teil an einen Amateurverein geben und alle sind zufrieden."

Magath: "Trainer ist wie Tiger in Coaching Zone"

Über den Umgang mit Schiedsrichtern sagte der Meistermacher des VfL Wolfsburg: "Man muss als Spieler versuchen, für sich das Beste rauszuholen. Wenn ich merke, der Schiedsrichter ist unsicher, gehe ich hin und fordere etwas, damit er ein schlechtes Gewissen hat."

Und damit nicht genug. Auch die Einschränkungen für die Trainer kritisierte der Aschaffenburger. "Der Trainer ist wie ein Tiger in seiner Coaching Zone. Wehe, er geht darüber." Ihm sei es egal, da er damit nichts mehr zu tun habe. Allerdings halte es Magath "für respektlos, einem Trainer so einen Bereich zu geben."