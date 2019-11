Hertha BSC lässt sich das Engagement von Jürgen Klinsmann als neuer Interimstrainer einem Bericht zu Folge eine Menge Geld kosten.

Laut der Bild kassiert Klinsmann allein bis Saisonende zwei Millionen Euro. Hinzu kommen die Gehaltskosten der Neu-Angestellten Alexander Nouri (Co-Trainer), Markus Feldhoff (Co-Trainer) und Arne Friedrich (Teammanager), die alle im unteren sechsstelligen Bereich verdienen sollen.

Werner Leuthard (Fitness-Coach) und Andreas Köpke, der nur für einen Monat angestellt ist, kassieren am wenigsten - summa summarum wird damit ein Gesamtpaket von über 3,5 Millionen Euro geschnürt.

Investor Lars Windhorst, Manager Michael Preetz und Co. versprechen sich dafür viel vom ehemaligen Bundestrainer. Klinsmann soll die taumelnde Hertha (Platz 15) retten und in die angestrebten Tabellenregionen (Europa League) führen - und das in nur sechs Monaten.