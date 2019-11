Markus Gisdol ist zurück in der Bundesliga.

Nach seiner Entlassung am 21. Januar 2018 beim Hamburger SV blieb er dem Geschäft fern. Am vergangenen Montag änderte sich das. Der 50-Jährige ist neuer Trainer des 1. FC Köln und feiert seine Premiere am Samstagabend beim Top-Spiel in Leipzig. (Bundesliga: RB Leipzig - 1. FC Köln, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Für Gisdol könnte es direkt die kalte Dusche geben. Denn RB ist in starker Verfassung, gewann wettbewerbsübergreifend die letzten vier Spiele, mit einem Torverhältnis von 20:3. In der Bundesliga rangiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann vier Punkte hinter Tabellenführer Borussia Mönchengladbach auf Platz zwei.

Köln hingegen steckt mitten im Abstiegskampf. Unter dem inzwischen geschassten Achim Beierlorzer setzte es vier Pleiten in Folge, in Pokal und Bundesliga. Das Ergebnis: vorletzter Platz. Dass es unter Gisdol besser werden soll, ist klar. Die Frage ist nur, inwieweit ihm das gelingt.

"Wir müssen etwas zusammenmixen, wo sich die Mannschaft wiederfindet. Wir müssen den richtigen Mix finden", sagte Gisdol über die Partie in Leipzig. "Ich glaube, dass wir auch dort eine Chance haben."

Das sieht auch Neu-Manager Horst Heldt so: "Die Spieler wollen den Bock umstoßen. Das gehen wir jetzt an gegen eine Mannschaft, die extreme Qualität nach vorne hat. Aber auch da haben wir unsere Chance."

Gisdol drosselte indes, dass es nicht gut sei, "zu viel" zu wollen. Man müsse stattdessen "das Einfache in den Vordergrund stellen."

