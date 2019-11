Schicksalstage für Lucien Favre!

Nach der vergangenen Saison ist Borussia Dortmund mit viel Euphorie in diese Spielzeit gestartet. Die Meisterschaft wurde offiziell als Ziel ausgegeben.

Gegen Hertha BSC Berlin (Bundesliga, 13. Spieltag: Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker), das sich ebenfalls in einer Krise befindet, muss der Revierklub daher nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg einfahren. Sonst dürften die Tage des Schweizers in Dortmund gezählt sein.

Wie Favre die Wende gelingen will? SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Schicksalsspiel gegen Klinsmann +++

Die anstehende Partie kann auch eine gewisse Ironie nicht verbergen. Bereits 2009 standen sich Favre und Neu-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann in der Bundesliga gegenüber. Damals saß der Schweizer auf der Berlin-Bank und Klinsmann war beim FC Bayern tätig. Mit dem 2:1-Erfolg über den Rekordmeister stürzte Favre sein Gegenüber noch tiefer in die Krise. Zwei Monate später wurde Klinsmann entlassen. Ist die Partie diesmal schicksalhaft für Favre?

