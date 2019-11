Die Trainer des FC Bayern zum Durchklicken:

Die Zeit für Niko Kovac beim FC Bayern ist abgelaufen.

Nachdem der Kroate bereits zuletzt unter Druck geraten war, brachte das 1:5 bei Eintracht Frankfurt das Fass zum Überlaufen. Kovac bot am Sonntagnachmittag in einem Gespräch mit den Bayern-Bossen seinen Rücktritt an, am Abend verkündete der Klub die Trennung.

Kovac, der den Job im Juli 2018 von Jupp Heynckes übernommen hatte, war nicht der erste Trainer mit kroatischem Blut in Bayerns Trainer-Historie.

Bayerns Weg in die Spitze Europas prägten natürlich auch eine Vielzahl anderer Übungsleiter mit. Manche wurden bereits ziemlich schnell wieder vom Hof gejagt, andere prägten eine erfolgreiche Ära.

SPORT1 blickt auf die Trainer und ihre Verweildauer beim Deutschen Rekordmeister zurück.