Nach der 1:5-Schlappe bei Eintracht Frankfurt hat sich die Situation von Niko Kovac als Bayern-Trainer dramatisch verschärft. Der 48-Jährige musste die höchste Niederlage des Rekordmeisters seit über elf Jahren erklären.

"Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig", sagte Kovac auf der Pressekonferenz nach dem Debakel. Dennoch will der kroatische Coach um seinen Job kämpfen. "Mir hat mal jemand gesagt: Wenn es zu einer solchen Situation kommt, darf man nicht unruhig werden. Man muss an den Dingen, an die man glaubt, festhalten."

Das Training am Tag nach dem Debakel wurde kurzfristig nicht öffentlich absolviert. Am Sonntagmittag kristallisierte sich dann heraus: Niko Kovac bleibt Trainer des FC Bayern - vorerst. Zumindest bis zum Liga-Gipfel gegen den BVB am kommenden Samstag (Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Trainerstuhl Kovacs, er wackelt nach wie vor. Doch wen könnten die Bayern-Chefs überhaupt an die Säbener Straße holen? Welcher Trainer ist frei? SPORT1 hat sich umgeschaut.