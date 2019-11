Unter der Regie von Interimstrainer Hansi Flick läuft es beim FC Bayern wie am Schnürchen. Am Dienstag lieferten die Münchner in der Champions League eine Gala-Vorstellung bei Roter Stern Belgrad ab und siegten 6:0.

Vor allem Stürmer Robert Lewandowski überzeugte mit vier Treffern. Ob Flick auch am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen (Bundesliga: FC Bayern - Bayer Leverkusen, Samstag ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) auf die Tore seines Goalgetters baut und wie er sich den Höhenflug seiner Truppe erklärt, schildert er auf der Pressekonferenz des FCB.

Die Bayern-PK im LIVETICKER:

+++ Bayern unter Flick erfolgreich +++

Eigentlich sollte Trainer Hansi Flick nur interimsweise die Mannschaft des Rekordmeisters betreuen. Doch nach der jüngsten Erfolgsserie häufen sich die Lobeshymnen auf den Coach. "Er hat punktuell und prägnant taktische Dinge erklärt. Das spiegelt sich wider", sagte Leon Goretzka nach dem 6:0-Sieg in der Champions League bei Roter Stern Belgrad und lobte auch Flicks "Empathie. Hansi holt alle ins Boot."

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zur PK des FC Bayern vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend. Die Pressevertreter sind bereits auf ihren Plätzen, in wenigen Augenblicken geht es los.