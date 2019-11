Beim FC Schalke hat Amine Harit großen Anteil am Aufschwung in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft ist der Offensiv-Spieler allerdings außen vor.

Marokkos Nationaltrainer Vahid Halilhodzic (67) nominierte 22-Jährigen für für die beiden kommenden Länderspiele im November nominierte nicht, seitdem streiten sich die beiden in der Öffentlichkeit.

Auf der Pressekonferenz vor dem Qualifikationsspiel für den Afrika Cup gegen Mauretanien ließ der Coach seiner Wut freien Lauf.

Anzeige

"Seitdem er hier ist, hat er noch nichts gezeigt!"

"Harit hat eine Gelegenheit bekommen und gespielt. Ich war mit seiner Leistung und seinem Engagement nicht zufrieden. Seitdem er hier ist, hat er noch nichts gezeigt!" - so lautete der spezifische Vorwurf an den Schalker. Doch damit nicht genug: "Wenn er nicht spielt, tut er alles, um zurück zu seinem Verein zu kommen. Er ist nur daran interessiert, dass er spielt. Ich kann keine Garantie geben.", sagte Halilhodzic, ehe er eine klare Ansage an Harit richtete: "Sei nicht egoistisch und respektiere die Nationalelf."

Zuvor hatte sich bereits Harit im Interview mit Canal+ zu Wort gemeldet: "Halilhodzic hat mir erklärt, dass ihm einige Dinge von mir und meinem Klub nicht gefielen, als ich Schmerzen hatte und ich gebeten wurde, aufzupassen" Trotzdem wolle er unbedingt wieder für sein Heimatland auflaufen.

Harits Umfeld reagiert irritiert

Auf Nachfrage der Bild reagierte das nähere Umfeld des S04-Stars verwundert über die Aussagen des Nationaltrainers: "Keine Ahnung, was in ihn gefahren ist. Harits Auftritte bei Marokko waren nicht überragend, aber auch nicht unterirdisch."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Seit dem Amtsantritt von Halilhodzic im August diesen Jahres, wurde Harit in drei von vier möglichen Spielen eingesetzt.

Allerdings kam er dort nur auf 139 von 360 möglichen Minuten Spielzeit, wobei er mit null Scorerpunkten keinen guten Eindruck hinterließ. Trifft Harit in der Bundesliga weiter wie zuletzt, kommt Marokkos Nationaltrainer trotz aller Streitigkeiten nicht an seinem Jungstar vorbei.