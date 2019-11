Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach muss wohl nicht lange auf Laszlo Bénes und Christoph Kramer verzichten.

Bénes (22) erlitt beim 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Werder Bremen am Sonntag "nur" eine Prellung am Sprunggelenk, Weltmeister Kramer (28) eine Zerrung am Innenband im Knie.

Das gab die Borussia am Montag bekannt. Beide Spieler waren vorzeitig ausgewechselt worden.

Eberl: "Er ist am Nerv getroffen worden"

Vor allem bei Bénes war nach einem Foul von Werder-Profi Nuri Sahin eine schwerere Verletzung befürchtet worden.

"Er ist am Nerv getroffen worden. Deshalb hat er sich so erschrocken, weil er den Fuß nicht mehr gespürt hat", hatte Sportdirektor Max Eberl unmittelbar nach dem Spiel gesagt.