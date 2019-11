Offensivspieler Thomas Müller bestreitet am Samstag sein 500. Pflichtspiel für den Rekordmeister Bayern München.

Bildergalerie Die Karriere von Thomas Müller vom FC Bayern in Bildern 35 Bilder

Der 30-Jährige, der die Münchner unter der Woche als Edeljoker vor dem drohenden Pokalaus bewahrt hatte, wurde von Trainer Niko Kovac für das Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in die Startelf berufen.

Im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt beim Zweitligisten VfL Bochum, bei dem Müller in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, rotiert Kovac auf vier Positionen. Neben Müller starten die Bayern in der Offensive auch mit Philippe Coutinho und Torjäger Robert Lewandowski, zudem kehrt David Alaba in die Startformation zurück.