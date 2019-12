Der zweite Tag der englischen Woche beginnt mit der Partie Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. (Bundesliga, 16. Spieltag: Bayer Leverkusen - Hertha BSC, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Während Bayer Leverkusen am Wochenende eine bittere Niederlage gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln hinnehmen musste, konnte Jürgen Klinsmann als Hertha-Coach seinen ersten Sieg feiern.

Hertha will nachlegen

Gegen den SC Freiburg erkämpfte sich der Hauptstadt-Klub zu Hause einen wichtigen 1:0-Sieg. Träumen lässt das die Herthaner allerdings nicht, dennoch soll in Leverkusen weiter gepunktet werden.

"Die positiven Dinge aus der Partie müssen wir mitnehmen nach Leverkusen, um weiter nachzulegen, denn wir stehen noch immer unten", sagte Rune Jaarstein unmittelbar nach dem Freiburg-Spiel. Wie die Hertha das Spiel in Leverkusen angehen will, ist nicht sicher. Klinsmann steht der komplette Kader zur Verfügung, weder Verletzungen noch Sperren plagen die Hertha.

Kehrt Leverkusen zurück in die Erfolgsspur?

Anders sieht es beim Gastgeber Bayer Leverkusen aus. Neben dem langzeitverletzten Mitchel Weiser kassierte Bayer im Derby gegen Köln zwei Platzverweise und muss demnach auf Bayern-Schreck Leon Bailey und Abwehrspieler Aleksander Dragovic verzichten.

Dennoch will die Werkself nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen zurück in die Erfolgsspur. Die Niederlage gegen Köln passte nicht in das Portfolio der letzten Wochen, in denen Leverkusen gegen Schalke, Bayern München, Wolfsburg oder Atlético Madrid mit Siegen überzeugen konnte.

Folglich ist die Partie gegen Berlin richtungsweisend. Mit einem Erfolg wäre Bayer wieder mitten im Kampf um die internationalen Plätze, eine Niederlage wäre der Beginn einer kleinen Ergebnis-Krise.

So können Sie Bayer Leverkusen - Hertha BSC LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App