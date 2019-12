Die Bundesliga geht in die englische Woche - und die hat es in sich!

Während Fortuna Düsseldorf sich in Augsburg aus dem Keller schießen will, ist die TSG Hoffenheim beim besten Aufsteiger Union Berlin zu Gast. Doch das Spitzenspiel des 16. Spieltages steigt in Dortmund.

BVB fordert Spitzenreiter Leipzig

Borussia Dortmund empfängt den neuen Spitzenreiter RB Leipzig. Für Trainer Lucien Favre und seine Elf ist die Partie von großer Wichtigkeit und könnte die derzeitige schwarz-gelbe Erfolgsserie krönen.

Mit einem Sieg wäre der BVB wieder richtig dick im Geschäft um die Meisterschaft und könnte auf Leipzig bis auf einen Punkt ranrücken. (Bundesliga, 16. Spieltag: Borussia Dortmund - RB Leipzig, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Doch kampflos wird der Tabellenführer die Punkte nicht abgeben wollen. Die roten Bullen können ihrerseits mit einem Erfolg die Tabellenspitze verteidigen und einen Mitkonkurrenten um die Meisterschaft auf Distanz halten. (Service: Die Bundesliga-Tabelle)

Der Favorit dürfte dabei die Mannschaft von RB-Coach Julian Nagelsmann sein und das, obwohl der BVB als einzige Mannschaft zu Hause in der Liga noch ungeschlagen ist.

Die Leipziger sind derzeit in der Liga das Maß aller Dinge. Keines der letzten zehn Pflichtspiele wurde verloren. Die letzte Niederlage in der Bundesliga erfolgte am 9. Spieltag gegen den SC Freiburg (1:2) - seitdem gewannen die Sachsen sieben Bundesliga-Spiele in Folge.

Düsseldorf will den Anschluss halten

Im Kampf gegen den Abstieg will Fortuna Düsseldorf den Anschluss ans rettende Ufer nicht verlieren. Die Rheinländer rangieren derzeit auf dem 15. Tabellenplatz und haben zwei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Ein Sieg in der Fuggerstadt würde den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz definitiv verhindern und den Druck auf die Konkurrenz im Tabellenkeller erhöhen. (Bundesliga, 16. Spieltag: FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Den Absturz dorthin will Augsburg allerdings verhindern. Der FCA hat sich als Elfter vom unteren Tabellendrittel distanziert, mit einer Niederlage müsste der Blick wieder nach unten gerichtet werden. Mit fünf Spielen ohne Niederlage in Serie sind die Fuggerstädter derzeit allerdings in bestechender Form.

Auch dank der beeindruckenden Form von Florian Niederlechner: In den letzten vier Spielen war der Stürmer an acht Treffern beteiligt.

Kriselndes Hoffenheim gegen heimstarke Unioner

Das erste Jahr nach Julian Nagelsmann gestaltet sich für die TSG Hoffenheim schwierig. Zwar konnten mit dem FC Bayern und Schalke 04 zwei Spitzenteams bereits besiegt werden, doch seit vier Spieltagen warten die Kraichgauer auf einen Sieg. Dabei mussten sie gegen Augsburg (2:4) und Mainz (1:5) zwei empfindliche Niederlagen einstecken. (Bundesliga, 16. Spieltag: Union Berlin - TSG Hoffenheim, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Erfolgt gegen Union Berlin der Schritt aus der Ergebniskrise? Der Aufsteiger ist das Überraschungsteam der Liga und mit bereits 20 gesammelten Punkten voll im Soll. Der große Trumpf ist dabei die Heimstärke der Eisernen. Fünf Siege konnten sie bereits vor den eigenen Fans einfahren.

