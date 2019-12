Zum Abschluss der Hinrunde geht es für Borussia Dortmund noch einmal um richtig viel. Der Anschluss an die Spitze muss gehalten werden.

Die Vorzeichen auf das Spiel bei der TSG Hoffenheim stehen nicht wirklich gut. Während der Einsatz von Kapitän Marco Reus (Muskelfaserriss) ausgeschlossen ist, bleibt offen, ob Jadon Sancho dem Team helfen kann. In der Offensive hat Trainer Lucien Favre also alle Hände voll zu tun. Aber auch die zuletzt wackelnde Defensive muss der Schweizer in den Griff bekommen. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund, ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

"Wollen guten Jahresabschluss schaffen"

Mit der TSG Hoffenheim kommt nun auch ein Angstgegner auf die Dortmunder zu. Insgesamt 24 Mal spielten beide Vereine gegeneinander, nur zehn Spiele konnte der BVB gewinnen. Die TSG gewann zwar nur fünf Mal, die Torbilanz steht aber bei nur 40:34 Toren für die Dortmunder. Den letzten Sieg gegen die Kraichgauer (3:1) konnte der BVB im Dezember 2017 feiern. (Bundesliga: Tabelle)

"Es wird ein Kraftakt, weil wir viele Spiele in den Beinen haben. Wir wollen drei Punkte holen und einen guten Jahresabschluss schaffen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. (Bundesliga: Spielplan)

Mit einem Sieg würde die Borussia vorübergehend auf den dritten Platz springen und hätte dann - zumindest über Nacht - nur noch einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze und RB Leipzig.

TSG kommt mit Rückenwind

Aber auch die TSG kann nochmal ordentlich aufräumen. Die Hoffenheimer stehen mit 24 Punkten auf Platz neun und könnten mit einem Sieg auf einen Europa-League-Platz springen. Nach schwachem Saisonstart konnte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder Stück für Stück fangen und stabilisieren. Highlight der Hinrunde war sicherlich der 2:1-Sieg über den FC Bayern in der Allianz Arena.

Zuletzt erlebte die TSG durchwachsene Wochen. Aus den letzten fünf Bundesligaspielen konnte Hoffenheim nur einen Sieg holen. Unter der Woche triumphierte die Schreuder-Elf mit 2:0 über Union Berlin.

Ein Achtungserfolg, bei den so heimstarken Unionern. Gerade zur richtigen Zeit, um nun auch wieder den BVB ärgern zu können.

So können Sie Hoffenheim gegen Dortmund LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App