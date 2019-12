Am 17. Spieltag trifft Union Berlin auswärts auf Fortuna Düsseldorf. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Union Berlin, ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Die Ausbeute der Düsseldorfer aus den vergangenen Spielen ist mager. Zuletzt kassierte die Funkel-Elf die zehnte Saisonniederlage gegen den FC Augsburg. Nun haben die Rheinländer im Heimspiel gegen Union Berlin erneut die Chance zu siegen.

Auch die Eisernen aus Berlin zogen gegen die Hoffenheim am vergangenen Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan)

"Das ist eine wichtige Partie"

Momentan besetzt die Elf von Friedhelm Funkel den ersten Abstiegsplatz. Insbesondere in der Offensive haben die Gastgeber Probleme. Düsseldorf erzielte erst 16 Treffer – kein Team der Bundesliga ist schlechter.

Coach Friedhelm Funkel, der vor einer Vertragsverlängerung steht, unterstreicht die Bedeutung des Spiels.

"Das ist eine sehr wichtige Partie. Ich weiß, dass die Mannschaft die Fähigkeiten hat, in einem solchen Spiel alles zu geben und sich über das Normale zu zerreißen. Aber natürlich gibt es Spieler, die mehr investieren und sich mehr mit den Dingen hier bei Fortuna Düsseldorf beschäftigen“, sagte der Coach vor dem Spiel gegen den Aufsteiger.

Bei den Berlinern läuft es aktuell besser. Die Eisernen sammelten in 16 Partien 20 Punkte. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sechs Zähler. Sogar auf die Europapokalplätze sind es nur fünf Zähler.

Eintracht will sich aus Krise schießen

Im zweiten Sonntagsspiel empfängt am Abend der SC Paderborn die Eintracht aus Frankfurt. (Bundesliga: SC Paderborn - Eintracht Frankfurt, ab 18:00 Uhr im LIVETICKER)

Während die Paderborner als Tabellenletzter auf jeden Zähler angewiesen sind, will sich die Eintracht beim Aufsteiger aus der Krise schießen.

Die Frankfurter wollen nach sechs Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Erfolg feiern.

Obwohl die Elf von Adi Hütter nicht an die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen kann, haben sie in der Europa League den Sprung in die Zwischenrunde geschafft.

"In Paderborn heißt es drei Punkte holen", definierte Mittelfeldmann Dominik Kohr die Marschrichtung für die Partie.

